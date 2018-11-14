Россияне потратили в Таиланде более двух миллиардов долларов в прошлом году

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Российские туристы внесли вклад в экономику Таиланда на сумму более двух миллиардов долларов в прошлом году, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча, передает РИА Новости.
"По нашим данным, мне сейчас коллеги подсказали, более двух миллиардов долларов оставили наши туристы в Таиланде в прошлом году", — заявил он.
Отношения России и Таиланда развиваются очень позитивно, и поток туристов из России в королевство это подтверждает, подчеркнул президент РФ.
Тайский премьер-министр рассказал, что товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос примерно на 50%.
"На 26% увеличилось количество российских туристов, посетивших Таиланд", — сказал Чан-Оча.
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Он также отметил позитивные отношения между Таиландом и Россией в сфере безопасности.