Лавров заявил о поддержке Сербии в урегулировании отношений с Косово

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Москва будет готова рассмотреть в конструктивном ключе приемлемое для Белграда решение по урегулированию отношений с Косово, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Сербский телеграф".

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"Если в Белграде сочтут приемлемым для Сербии какой-либо вариант урегулирования, мы будем готовы рассмотреть его в конструктивном ключе. Спекулировать о возможном содержании тех или иных вариантов неуместно", — сказал Лавров.

По его словам, позиция России по Косово хорошо известна, она опирается на международное право – прежде всего, резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.

"Неизменно оказываем сербским друзьям всестороннее содействие в усилиях, направленных на отстаивание законных интересов Сербии – и по двусторонней линии, и в международных организациях", — подчеркнул министр.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

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Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.