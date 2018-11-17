Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за сутки

За минувшие сутки в Сирию вернулись более 1400 тысяч человек.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Около полутора тысяч человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр приема, распределения и размещения беженцев.

© Sputnik / Илья Питалев Сирийская армия разгромила боевиков на границе Идлиба

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 1 424 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 404 человек (женщин – 122, детей – 206), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 020 человек (женщин – 306, детей – 519)", — говорится в документе.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 207 человек. За сутки российской стороной организована и проведена одна гуманитарная акция в пункте пропуска Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой населению выдано 450 продовольственных наборов общим весом до двух тонн. Медпомощь оказана 44 жителям, в том числе 21 ребенку.

Фонд имени Ахмата Кадырова также провел благотворительную акцию в Алеппо, населению выдана одна тонна хлеба.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожен 29 взрывоопасный предмет, в том числе два самодельных взрывных устройства.