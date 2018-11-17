Сорок человек погибли в Сирии в результате удара коалиции во главе с США

Сорок мирных жителей в Сирии стали жертвами очередного авиаудара международной коалиции во главе с США, среди них женщины и дети.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по деревне аль-Букаан на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, жертвами стали 40 мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Отмечается, что большинство из погибших — женщины и дети.

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На этой неделе коалиция практически ежедневно наносит удары по различным населенным пунктам в Дейр-эз-Зоре. Так, 12 ноября США и их союзники подвергли бомбардировке деревню Шаафа, там погибли 60 человек.

Еще один удар по той же деревне и городу Хаджин авиация коалиции нанесла два дня спустя. Погибли несколько мирных жителей и еще несколько пострадали. При этом, по данным SANA, коалиция применила кассетные бомбы, запрещенные международной конвенцией.

На следующий день, 15 ноября, самолеты коалиции разбомбили деревни Бу-Бадран и ас-Суса. Жертвами удара по Бу-Бадран стали 17 мирных жителей, а в ас-Сусе погибли шесть человек.

Кроме того, сирийские СМИ сообщали, что США и их союзники применяют белый фосфор.

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Коалиция, со своей стороны, отрицает, что при ее ударах гибнут мирные жители. Также она опровергает и применение запрещенных боеприпасов. При этом в Пентагоне не стали раскрывать, какие боеприпасы применяются в Сирии, но заверили, что они соответствуют международным нормам.

Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны.