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Первые "пассажиры" протестировали новые плацкарты РЖД

© Sputnik / РИА Новости
Новости
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Посетители выставки "Транспорт России" и журналисты осмотрели интерьер нового плацкарта РЖД.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Первые посетители транспортной выставки и журналисты проводят "тест-драйв" интерьера нового плацкарта РЖД, сообщает РИА Новости. 

"Можно посидеть на полке и закрыться плотной шторой от других пассажиров. Сами полки в новом дизайне, действительно, выглядят как диваны с подголовниками. Места оборудованы плотными шторами, которые можно закрыть и полностью отгородить себя от других пассажиров", - передает корреспондент агентства.

Сообщается, что новые плацкартные вагоны могут повезти первых пассажиров в конце декабря 2018 года — январе 2019 года.

Цены билетов в новых плацкартных вагонах не будут выше, чем в обычных плацкартах, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

"Цена билета, однозначно, не изменится. Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС. Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, они же остаются на новых концептах плацкартных вагонов", — сообщил Иванов.

Первые "пассажиры" протестировали новые плацкарты РЖД

Международная выставка "Транспорт России", где на стенде холдинга РЖД показан макет нового плацкартного вагона, открылась во вторник 20 ноября в Гостином дворе и продлится до 22 ноября. Ранее в пресс-службе РЖД сообщали, что холдинг представит на выставке макет модернизированного варианта плацкартного вагона, отвечающего современным запросам пассажиров.



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