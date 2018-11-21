Египетская сила: что кроется за обещаниями избавить от гепатита С

Объявления о чудесном исцелении от гепатита С стали недавно попадаться на улицах Абхазии и в соцсетях, конечно же, это вызвало ажиотаж. Что это за чудо-средство, откуда панацея, как попадает в Абхазию, и главное – действительно ли это может помочь, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Исцеление от Ефрема

По указанному в объявлении номеру трубку поднял мужчина и представился Ефремом. Ефрем заранее знал ответы на вопросы и заявил, что эффекты от препаратов исключительно положительные, а чтобы убедиться в этом, можно обратиться за консультацией к гепатологу в Республиканской больнице. Чудо-лекарство из Индии и Египта. Египетский двухнедельный курс лечения обойдется страждущему в 25 тысяч рублей, а индийская версия - в 45 тысяч рублей.

© Fotolia / Vchalup Топурия: бесплатную диагностику на гепатит и ВИЧ прошли 281 человек

"И то, и другое - действенное, но говорят, что индийские лекарства лучшие. Хотя я и не врач, я просто могу вам достать лекарства и привезти. Конечно, все они сертифицированные", - заверил Ефрем и прислал свой адрес и названия лекарств. Названия были длинные, сложные не только для произношения, но и понимания.

Следуя совету предприимчивого мужчины, мы обратились за разъяснениями к гепатологу Республиканской больницы Анжеле Арчелия. По ее словам, подобные торговцы чудо-средствами в Абхазии появляются не в первый раз, но никаких личных контактов с ними ни врач, ни больница не имеют.

"В Абхазии есть несколько поставщиков этих препаратов, но ни у одного из них я еще не видела лицензии. Отвечать за кого-либо я не могу, тем более за качество препаратов", - объяснила врач.

Предлагаемые лекарства помогают при лечении вируса гепатита С, именно помогают, а не избавляют от болезни, препараты одобрены Всемирной организацией здравоохранения, но их эффект не доказан.

"Они по-разному действуют на различные генотипы вируса. Софосбувир – ледипасвир используется для первого и четвертого генотипов, а Софосбувир – велпатасвир используется для всех генотипов гепатита С. Они используются для избавления от самого вируса гепатита С, но для лечения от последствий вируса, цирроза печени, необходимо наблюдение у врача и отдельное лечение", - объяснила Арчелия.

Гепатит не приговор

Случаи самолечения, по словам гепатолога Аэлиты Шакая, очень распространены в Абхазии. В основном лекарства покупают через интернет, а потом срабатывает сарафанное радио. Заранее о побочных эффектах мало кто задумывается, несмотря на то, что неправильный подход к лечению может привести к смерти пациента.

© Fotolia / mimon Гепатолог: гепатит С не приговор

"В некоторых ситуациях после курса неправильного самолечения нам удается подобрать пациентам препараты, если у них уже не выработалась к ним резистентность, а иногда приходится говорить им, что нужно ждать новых препаратов, помочь мы им не сможем", - объяснила врач.

Гепатит может не быть приговором, но лишь при условии своевременного и правильного лечения. В случае успеха, от самого вируса можно избавиться через три-шесть месяцев. К сожалению, в большинстве случаев пациенты обращаются к врачам на поздней стадии, когда вирус уже начал разрушать клетки печени. И от этого панацеи нет.

"В 30% случаях гепатит С переходит в цирроз печени. Цирроз - это не отдельно взятое заболевание, это целый процесс. Даже избавившись от самого вируса гепатита С, от цирроза на сегодняшний день избавиться нельзя. Но это не значит, что не нужно лечить гепатит С. Вирус нужно убирать для того, чтобы болезнь прогрессировала медленнее, попытаться замедлить процесс и даже остановить его. Поэтому лечить болезнь можно и нужно", - добавила Шакая

В Абхазии, по словам гепатолога, процент больных гепатитом С высокий. В 2014 году больше половины пациентов, сдававших кровь для профилактики, оказались носителями вируса.

"Это связано больше с послевоенным периодом, в силу того что на тот момент кровь, которая переливалась во время травм, не проверялась на наличие вируса", - объяснила врач.

В народе гепатит С получил название "ласковый убийца" из-за отсутствия симптомов болезни на ранней стадии. В зоне риска медработники, стоматологи, мастера маникюра и педикюра, татуировщики, их пациенты и клиенты. Особо бдительными должны быть семьи ВИЧ-инфицированных и наркоманов.

Врач Шакая о гепатите: самолечение порой приводит к смерти

"Особых мер профилактики от гепатита С нет. Люди должны просто внимательно подходить к выбору врачей и следить за стерильностью при маникюре и педикюре. К сожалению, вакцины от гепатита С не существует", - отметила Шакая.

Предлагаемые в объявлениях, якобы всесильные лекарства в равной степени могут как помочь, так и навредить. В пресс-службе Министерства здравоохранения Абхазии сообщили, что изучение ситуации с продажей египетских и индийских препаратов от гепатита поручено Управлению фармации республики, которое должно проверить лицензию у распространителя этих средств.