Никакой культуры: как российских киношников Грузия наказала за Абхазию

Трем российским кинематографистам, собиравшимся посетить фестиваль российского кино в Тбилиси, отказали во въезде в Грузию в среду 21 ноября. О том, что стало причиной отказа, как это повлияло на проведение фестиваля и что об этом думают сами персоны "нон грата", читайте в материале Sputnik.

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Без сожалений

Удивление и непонимание происходящей ситуации испытал генеральный продюсер фестиваля российского кино в Тбилиси Владимир Пирожок, когда ему запретили въезд в Грузию с формулировкой о том, что он нарушил закон этой страны "Об оккупированных территориях". Такого нигде и никогда раньше не было, с сожалением подчеркнул он.

"Нас триумфально и радостно встречают в Молдавии, Армении, нашей любимой Абхазии, Узбекистане, странах Прибалтики, и это первый случай нашего отторжения. Мы все были удивлены, но, знаете, я был благодарен тому, что вопреки недругам нашей дружбы, грузинский зритель проголосовал за фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой". Все залы были полные", - отметил генпродюсер фестиваля.

Такую реакцию со стороны грузинских зрителей он назвал фактом протеста против тех, кто хочет разрушить дружбу между народами.

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Кинематографист рассказал, что на пункте паспортного контроля тбилисского аэропорта к ним подошел человек в форме и попросил пройти с ним. Пограничники задали вопрос: "А вы были в Абхазии?" Россияне ответила на это положительно и заявили, что планируют еще не раз посетить республику. Тогда им объяснили, что в Грузии действует закон "Об оккупированных территориях", по которому запрещается въезд на территорию Грузии, если человек ранее посетил Абхазию без ведома грузинских властей. На обжалование этого решения им дали десять часов.

"Не дождавшись окончания этих десяти часов, мы стали звонить по каналам МИДа, Россотрудничества, чтобы нам объяснили наши дальнейшие действия. Буквально через час нас сопроводили к самолету, и мы улетели обратно", - поделился Владимир Пирожок.

Впервые фестиваль кино "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" прошел в Абхазии в октябре 2017 года. Его гостями стали известные деятели культуры, композиторы, актеры и писатели. На открытии этого фестиваля Владимир Пирожок произнес яркую речь о культурных связях и теплых отношениях между Абхазией и Россией.

"Энергия притяжения наших стран так очевидна, нас объединяет все: история, география, добрососедство, наши гении литературы и искусства, общие победы, взаимопомощь и желание быть вместе. Наш фестиваль призван напомнить о нашем общем культурном пространстве. Вернуть в Абхазию после долгой паузы и российское кино, исполнительское искусство, напомнить о едином, сотканном столетиями культурном пространстве", – отметил генпродюсер фестиваля.

Несмотря на скандальный инцидент в тбилисском аэропорту, фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" состоялся и проходит успешно, сказал его генпродюсер и добавил, что 22 ноября российские кинематографисты должны показать в Тбилиси фильм "Движение вверх", которому Грузия отказала в прокате, невзирая на то, что в нем снялись трое грузинских актеров.

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Генеральный продюсер фестиваля российского кино в Тбилиси не жалеет о том, что его не пустили в Грузию из-за того, что он частый гость Абхазии.

"Как нам без Сухума, Пицунды, без вашего воздуха, моря и земли. Я, наверное, огорчу тех, кто решил приостановить движение фестиваля – 27 ноября в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба мы открываем фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой", - сказал Владимир Пирожок и сообщил, что фестиваль откроется премьерным показом документального фильма "Владимир Высоцкий – неизвестные страницы".

Обидный инцидент

Первой поездки в Грузию создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского так и не суждено было сбыться. Он был в числе тех, кого развернули в аэропорту Тбилиси.

"Мы с женой долго и тщательно готовились к этому фестивалю. Планировали провести премьеру клипа, песни. Хотели показать программу "Ералаш". Конечно, это было жутко обидно, потому что мы шли с миром, искусством и открытым сердцем", - расстроен Грачевский.

Автора "Ералаша" приятно удивило то, что многие сотрудники пограничной службы Грузии его узнали и рассказали, что они вместе с детьми смотрят его киножурнал.

Произошедшее Грачевский назвал политическим действием, не имеющим отношение к искусству.

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Международный фестиваль кино "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" ежегодно проходит и в Молдове. В 2016 году к нему присоединилась Армения.