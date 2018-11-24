В России подсчитали масштабы незаконной рубки лесов

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Незаконная вырубка угрожает в России бывшим колхозным лесам с неопределенным правовым статусом, их площадь составляет около 40 миллионов гектаров, что превышает площадь Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лесного отдела Greenpeace России Алексея Ярошенко.
"Рубка часто ведется на бывших землях колхозов и совхозов, которым еще в 1960-е годы предоставляли леса в пользование как лесной фонд. Теперь это в целом бесхозные леса, поэтому их рубят кто хочет и как хочет. Таких лесов 40 миллионов гектаров по стране и на них можно заниматься криминалом, к примеру, под видом расчистки под сельхозугодья", – сказал Ярошенко.
По его словам, рубка ценных вековых лесов на бывших землях колхозов, которые по документам числятся как земли сельхозназначения, ведется по всей стране: в Сибири, на севере России и даже в верховьях Москвы-реки в Смоленской области.
В Смоленской области рубка целиком попадает в водосборный бассейн верховьев реки Москвы — главного источника питьевой воды для столицы, указал эколог. При этом, согласно лесохозяйственному регламенту Гагаринского лесничества Смоленской области, вырубленные леса относятся к категории защитности "запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов".
"Это леса верхней части водосборного бассейна Москвы-реки. Их даже включили в земли лесного фонда, но потом собственник сельскохозяйственной земли отсудил ее обратно и провел там самую крупную рубку во всей Евразии в 2018 году — 450 гектаров сплошной рубки", – рассказал Ярошенко.
Как пояснил эксперт, эта рубка не является расчисткой земли для сельскохяйственного использования: фактически земля не расчищена, а лишь заготовлена и вывезена росшая на ней хозяйственно ценная древесина. Кроме того, значительная часть вырубленной площади переувлажнена и малопригодна для сельского хозяйства.
Подобная рубка ведется в Ирбейском районе Красноярского края, при этом рубки ведутся не только в границах сельхозземель, но и на прилегающих участках, как видно из космоснимков.
Пять лет назад, в сентябре 2013 года президент России дал поручение установить особенности охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях сельскохозяйственного назначения, напомнил Ярошенко.
"Это грамотно сформулированное поручение. Важно не просто переводить леса в лесной фонд, где они потеряются. И, главное, перевод очень трудоемок. Важно, чтобы у этих лесов появился свой правовой статус. Поручение остается невыполненным, даже законопроект не подготовлен, потому что есть большая оппозиция со стороны многих ведомств", — рассказал Ярошенко.
В этой связи Greenpeace России начал сбор подписей под обращением к президенту о придании правового статуса лесам, растущим на землях сельскохозяйственного назначения, и на других категориях земель, где по действующему законодательству у леса нет права на существование.