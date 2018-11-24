Вечер ностальгии: как в Сухуме провели "КИНОРЕВЮ"

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вечер этой пятницы для сухумчан стал особенным: пять звезд российского кино приехали в Абхазию, чтобы исполнить известные песни из советских и российских фильмов и сериалов. Во время исполнения для большего эффекта на экране транслировались кадры из тех же фильмов.

Вечер выдался по-настоящему ностальгический. Песни "Спасибо жизнь", "Не отрекаются любя", "Вечная любовь", "Ну, что сказать" заставили зрителей вспомнить советское прошлое.

Для Ирины Платоновны из Сухума то было доброе и безоблачное время.

"Раньше все было здорово! - восклицает она. - Люди были добрые, фильмы такие же. Мы учились человеческому на примере этих фильмов. Сегодня я послушала эти песни, увидела фрагменты из фильмов, будто снова окунулась в прошлое. Столько чувств нахлынуло".

© Sputnik / Илона Хварцкия Сценическое представление "КИНОРЕВЮ" в Абхазской госфилармонии 23 ноября

Воспоминания в этот вечер нахлынули не только на зрителей, но и на самих актеров.

Ирина Медведева была в Абхазии 14 лет назад во время съемок сериала "Агония страха" в Пицунде. Со сцены актриса рассказал об этом эпизоде своей жизни.

"Впечатления от Абхазии у меня самые замечательные. 14 лет назад я полтора месяца провела в Пицунде. Были такие прекрасные солнечные дни, лето... Еда была очень вкусной, а люди добродушные", - рассказала Ирина Медведева и добавила, что будучи в Абхазии не может не исполнить определенную песню.

Так, на "КИНОРЕВЮ" прозвучала знаменитая композиция "Ну, что сказать" из фильма "Ах, водевиль, водевиль".

Не впервые в Абхазии не только Ирина Медведева, но и Павел Новиков, который исполнил песню "Город, которого нет" из сериала "Бандитский Петербург".

Павел бывал в Абхазии в возрасте двух лет. Воспоминаний о поездке у него не сохранилось, но остались фотографии.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сценическое представление "КИНОРЕВЮ" в Абхазской госфилармонии 23 ноября

"Мы с бабушкой были в Гагре в августе, - рассказал он. Жаль, что мы, как Бременские музыканты, приехали и вскоре уехали. Хотелось бы остаться подольше, посмотреть республику. Здесь очень много замечательных мест. Хотелось бы на Рицу, в Новый Афон, сходить на охоту, на рыбалку. Обязательно с семьей вернусь сюда снова".

Мкртчян о "КИНОРЕВЮ" в Сухуме: ежемесячный звездный десант российских актеров

© Sputnik / Илона Хварцкия Сценическое представление "КИНОРЕВЮ" в Абхазской госфилармонии 23 ноября

"КИНОРЕВЮ" – новый формат сценического представления, в рамках которого показали небольшие музыкальные номера российские актеры театра и кино. В рамках проекта Абхазию посетили актеры Павел Новиков, Ирина Медведева, Анна Куркова, Сергей Варчук, Андрей Межулис.

Часть средств, вырученных от "КИНОРЕВЮ", направят в благотворительный фонд "Ашана", а также в фонд "Горная Абхазия" для спасения пальм в республике от вредителей.

Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку проекту "КИНОРЕВЮ".