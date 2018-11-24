Ачба о борьбе с мраморным клопом: планируем и дальше сотрудничать с Россией

В качестве гуманитарной миссии Россия с весны 2018 года поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы-опрыскиватели и химические препараты для борьбы с мраморным клопом.

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. В 2018 году представители Россельхозцентра выделили пять тысяч литров ядохимикатов и 130 опрыскивателей для борьбы с мраморным клопом в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik главный агроном Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба.

© Sputnik Бадрак Авидзба Свой метод для соседей: в Сочи оценили борьбу с клопом в Абхазии

По словам специалиста, в 2018 году абхазские эксперты совместно с коллегами из Россельхозцентра провели мониторинг всех районов Абхазии по выявлению количества мраморного клопа в республике.

"Мы определяли, какое количество препаратов нужно выделить, чтобы жители районов обрабатывали свои приусадебные участки", - объяснил Ачба.

Для обработки участков от вредителей были использованы химические и механические средства борьбы. Главный агроном подчеркнул, что в Абхазии были применены оба способа.

"В нашей ситуации все методы эффективны. Так как это связано с жизненным циклом клопа, в разные периоды жизни он ведет себя по-разному. Когда он находится на полях эффективнее всего химический метод, но когда клоп уходит в спячку, то нужно применять методы механического сбора и размещать специальные ловушки. Химический метод также имеет экологически отрицательную сторону, поэтому его нужно употреблять в крайних случаях. У нас как раз и был такой", - добавил он.

По словам Ачба, в 2019 году Минсельхоз Абхазии и Россельхозцентр планируют продолжать сотрудничество и проводить исследовать районы Абхазии по наличию и распространению мраморного клопа.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

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Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Так, по данным Общественной палаты Абхазии, в 2017 году более 70 процентов ореха и до 50 процентов мандаринов было уничтожено мраморным клопом.

Весной 2018 года Россия подключилась к решению проблемы с мраморным клопом в Абхазии. В качестве гуманитарной миссии Россия поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы-опрыскиватели и химические препараты для борьбы с вредителем.