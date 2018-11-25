"Зацепиться" за дорогу: сколько стоит "переобуть" автомобиль в Абхазии

То, что автолюбители Абхазии неохотно "переобувают" свой транспорт к зиме ни для кого не секрет. Основная причина такой беспечности связана с тем, что зимой в республике снег выпадает редко и заморозки тоже - не частое явление.

О том, почему так важно ездить "по сезону", в пределах какой суммы можно приобрести новые и б/у покрышки в Абхазии и как неподготовленные к зиме водители выкручиваются из ситуации, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Резина по сезону

Многие неподготовленные к зиме автомобилисты в Абхазии, рассчитывая на снисхождение природы, порой все-таки попадают в ее заснеженную "ловушку". Это приводит не только к неудобствам в передвижении, но и представляет опасность на дороге.

Автоэксперт из Сухума Темур Кецба уверен, что менять вовремя летнюю резину на зимнюю очень важно, так как летние шины теряют свои свойства при температуре ниже +10˚С, от чего покрышки теряют цепкость с дорогой и автомобиль становится менее управляемым.

Существует два вида зимней резины - шипованная и нешипованная. В странах, где зимы суровые, водителям рекомендуется ставить шипованные покрышки, но в Абхазии это необязательное правило. И снова надо поблагодарить за это мягкий климат республики.

"В нашем случае, так как нет толстого слоя льда и снега, шипованная резина будет не нужна, она и не подходит для нас. Но "липучка", как ее называют в простонародье, должна быть. Она выдерживает более холодные температуры. Самое главное — подобрать резину по модели транспортного средства, не исходить из того, что здесь сейчас продается и более менее подходит", - отметил Кецба.

Чтобы понять, какие покрышки подходят для конкретного автомобиля, нужно элементарно открыть водительскую дверь, и посмотреть в дверном проеме все необходимые параметры, в том числе рекомендуемое давление в шинах, посоветовал эксперт. Он также добавил, что не страшно, если будет самая дешевая резина, но главное - "обуть" автомобиль по сезону.

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Продавец-консультант одного из столичных магазинов б/у покрышек, которые поставляют из Европы и даже Африки, Аслан работает в этой сфере уже около десяти лет. По его наблюдениям, многие водители не хотят или не имеют возможности тратиться на два комплекта шин. Да и сама погода не часто вынуждает раскошеливаться. Поэтому, они стараются проехать весь год, а то и больше на одной резине. При этом он подчеркнул, что один комплект зимней резины, если его вовремя менять на летнюю, хватит на два или три сезона. Зависит от езды.

"Наиболее востребованный вид шин в Абхазии, как их принято у нас называть - "всесезонки", то есть "липучки". При спокойной езде на них можно и в теплое время года ездить, но это нежелательно", - отметил продавец-консультант и добавил, что с конца ноября – начала декабря уже можно в Абхазии "переобувать" автомобиль.

С 1 декабря 2017 года в России вступило в силу правило технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, согласно которому автолюбителям запрещено эксплуатировать на протяжении трех месяцев зимы транспортные средства, не укомплектованные зимней резиной. Водителям из Абхазии, которые выезжают на территорию России тоже придется следовать этому правилу.

Сколько стоит "переобуться"

Нельзя сказать, что в Абхазии вообще не покупают зимнюю резину, это не так, подчеркнул Аслан.

"Подавляющее большинство покупателей зимней резины в Абхазии - это водители внедорожников и минивэнов. На легковые тоже берут, но объем продаж, если сравнивать с летней резиной, конечно меньше", - рассказал он.

Шины бывшего употребления диаметром R15 в Сухуме можно приобрести по цене примерно в 2200 рублей, R16 – 2500 рублей, R17-3000 рублей, а R18 – около 3800. Процент сохранности протектора будет в пределах 80-90%.

При выборе шин необходимо учитывать не только их параметры и цену, но и производителя. По словам консультанта, на сегодняшний день по качеству этой продукции в лидерах немецкие производители, вслед за ними идут корейцы. Китайские и российские покрышки тоже распространены на абхазском рынке, но конкурировать они могут только по относительно низкой цене, отметил Аслан. Наибольшим спросом пользуются такие фирмы, как "Мишлен", "Континенталь", "Пирелли". Все зависит от финансовых возможностей автомобилиста.

"Помимо этого, желательно обратить внимание на дату изготовления колеса, которая написана на ней, так как со временем резина становится жесткой. Если ты не смог найти эту информацию на нем, можно определить в каком состоянии резина визуально, например, по цвету – шина не должна быть выцветшей, а должна быть черной. Мягкость резины можно определить на ощупь", - поделился опытом Аслан.

Спрос на зимнюю резину в Абхазии повышается ближе к новогодним праздникам, рассказала продавец-консультант торгового дома "Рубин" в Сухуме Анна. До наступления холодов автовладельцы в основном прицениваются и не торопятся с приобретением.

"Наиболее популярный у нас вид шин – это нешипованный от китайского производителя "Вест Лейк". Он испробован на протяжении нескольких лет нашими клиентами, которые отмечают высокую цепкость резины. Цены до нынешнего года на зимние покрышки были сравнимыми с "всесезонными", но уже с 2018 года в связи с колебаниями валютного курса и ценообразованием на заводах, немного изменились. Правда, разница небольшая. Если шины лежат, допустим, с прошлого года, то на них распространяется скидка", - рассказала Анна и добавила, что R15 у них можно приобрести от 3000 до 3700 рублей, R16 от 3500 до 4500 в зависимости от ширины и высоты шин.

Купить новые покрышки – это не все, их еще нужно установить на автомобиль. Замена четырех шин вместе с балансировкой на столичных "шиномонтажках" водителю обойдется около полутора тысяч рублей.

Автоэксперт: скорость - главный враг водителя при гололеде

Водитель внедорожника из Сухума Алхас, который зимой любит подняться в горы и насладиться пейзажами, поделился личным опытом того, как не застрять в сугробах даже на летней резине. Пластиковые стяжки, цепь и даже веревка, которые можно намотать на шины, он называет наиболее эффективным методом в "борьбе" с непогодой.