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Керченский пролив закрыли для гражданских судов из-за действий Украины

© Foto / погрануправление ФСБ по республике Крым
Новости
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Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли морскую границу России в воскресенье 25 ноября. Они отказались подчиняться законным требованиям российских властей.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Сторожевой корабль Адмирал Григорович прибыл в порт Севастополя
© Sputnik / Василий Батанов
Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России

Отмечается, что такое решение приняли в целях безопасности.

Также со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщается, что Федеральная служба войск национальной гвардии России работает в штатном режиме и не объявляла тревогу из-за нарушения государственной границы со стороны кораблей ВМС Украины.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям российских властей.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Азовское море может быть закрыто для Украины

Москва расценила действия киевских властей как "морской терроризм" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Пограничное управление ФСБ по Крыму, в свою очередь, заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

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