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Российский писатель Ерофеев предположил, из-за чего его не пустили в Грузию

© Sputnik / Евгения Новоженина
Новости
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Писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии, отметив, что "данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства".

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Российский писатель Виктор Ерофеев не исключает, что его не пустили в Грузию не только из-за посещения Абхазии, но и из-за участия в фестивале "Свидание с Россией — кинороман", сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

"Мне не объяснили причину того, почему меня не пускают в Грузию, это закон для всех стран, включая Россию. Россия тоже не объясняет, почему она не пускает людей, которых она не хочет видеть. В Абхазии я был, и не один раз, но после этого приезжал в Грузию, как почетный гость литературного фестиваля", — сказал Ерофеев.

Писатель рассказал, что он ехал на фестиваль "Свидание с Россией — кинороман", на который ранее не пустили худрука "Ералаша" Бориса Грачевского.

"Я не исключаю, что они восприняли этот фестиваль, как российский, пропагандистский. Как и Грачевского, меня тоже внесли в "черный список" по причине участия в этом фестивале. Это тем более странно, что у меня только что вышла на грузинском языке моя автобиографическая книга "Хороший Сталин", — добавил Ерофеев.

По словам писателя, его грузинские друзья сейчас разбираются с этим вопросом.

"Я совершенно не виню Грузию. Я ее очень люблю, и я понимаю, почему они не хотят, чтобы люди ездили в Абхазию через Россию, тут все ясно. В случае со мной, я надеюсь, мы найдем какое-то решение со своими грузинскими друзьями и посмотрим, что дальше делать", — сказал он.

Ранее в пресс-службе грузинского МВД сообщили, что Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию. В ведомстве отметили, что "данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства".

Никакой культуры: как российских киношников Грузия наказала за Абхазию

Несколько дней назад в Грузию не пустили трех российских кинематографистов, в том числе художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского. Они планировали участвовать в фестивале российского кино "Свидание с Россией — кинороман". Позже глава грузинского МВД Георгий Гахария заявил журналистам, что члены делегации из России не были допущены в Грузию в том числе из-за нарушения закона "об оккупации". Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

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