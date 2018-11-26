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Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем

CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V
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Ситуация развивается на фоне обострения отношений между Москвой и Киевом из-за инцидента у Керченского пролива.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и взял курс в акваторию Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Подчеркивается, что, по состоянию на 9:30, борт находился в воздушном пространстве Болгарии и двигался к побережью Крыма.

ФСБ России накануне распространила информация о том, что военные корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно пересекли российскую границу, не реагировали на законные требования представителей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России, опасно маневрировали и были задержаны.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на 60 суток ввести военное положение на территории страны. Решение должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник в 17:00.

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