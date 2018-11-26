Могерини об инциденте в Черном море: необходима сдержанность

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев наплевал на ключевые положения международного права.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини провела встречи с рядом партнеров в связи с событиями вокруг украинских военных судов в районе Керченского пролива, консультации продолжатся в ближайшие дни, сообщила РИА Новости представитель дипслужбы Майя Косьянчич.

"В настоящий момент настоятельной необходимостью является, чтобы все проявляли сдержанность для деэскалации ситуации", — сказала представитель на брифинге в Еврокомиссии, напомнив о том, что реакцией ЕС на инцидент было заявление о неприемлемости подобных событий.

"Глава европейской дипломатии уже провела контакты с несколькими партнерами. Мы продолжим продвигать этот вопрос для большего международного ответа", — сказала Косьянчич.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Лавров о ситуации в Керченском проливе: однозначная провокация

Косьянчич обратила внимание на позицию европейской дипломатии: она ожидает незамедлительного освобождения задержанных украинских судов и оказание помощи членам экипажей.

До заявления европейской дипслужбы уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уже рассказала, что пострадавшие украинские моряки находятся в больнице, "помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни". Она отметила, что по данному вопросу находится на постоянной связи со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.

Москалькова о состоянии раненых украинских моряков: угрозы их жизни нет>>



ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.