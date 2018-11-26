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Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи.

Киев и НАТО рассмотрят совместное присутствие в Черном море

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Новости
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Ранее украинская сторона потребовала от России возвращения на родину моряков кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение российской госграницы.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев на заседании комиссии Украина-НАТО собирается обсудить новые формы сотрудничества по безопасности в Черном море, включая совместное присутствие в Черноморском бассейне, передает РИА Новости.

"Мы должны найти новые решения в контексте сотрудничества относительно черноморской безопасности, это может быть и совместное присутствие, мы говорим о таком присутствии, это могут быть и другие меры. Сегодня пройдет заседание комиссии Украины-НАТО, мы будем говорить о том, какие меры нам надо принять", — заявил Климкин.

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Заявление сделано после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Москвы и Киева — корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

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Климкин не исключил совместного присутствия украинских кораблей и судов западных партнеров в Черноморском регионе.

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