Кошкин о ситуации Керченском проливе: связано с выборной кампанией Порошенко

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Страны Запада, имеющие влияние на власти Украины, должны послать Киеву сигнал о необходимости прекращения провокационный действий против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Скорее всего нарушение границы – это решение как минимум президента Украины Петра Порошенко и связано это решение с внутриполитической повесткой дня, а именно выборной кампанией. Есть и внешняя причина – это встреча в Аргентине Большой двадцатки G20, где, конечно, будут встречаться и президент США, наконец, с президентом России, и, скорее всего, там будет и президент Украины. Для того, чтобы обратить внимание на Украину, тем более, что они ждут транш МВФ, и, конечно же, решить проблемы с очень высоким антирейтингом у Петра Порошенко для того, чтобы победить на выборах, было принято такое провокационное решение. Это решение привело к тому, что было объявлено военное положение на первые 60 суток, что свидетельствует о решении Порошенко силовым путем обеспечить себе выборы на еще один срок президентом Украины", - сказал Кошкин в эфире радио Sputnik.

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.