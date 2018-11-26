План Порошенко: 30 дней военного положения и выборы президента в срок

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СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко заявил в специальном обращении к украинскому народу, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, сообщает РИА Новости.

"Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал мне сегодня ввести военное положение на 60 дней… Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней", — сказал Порошенко во время обращения, трансляцию вели украинские телеканалы.

Такой срок выбран для того, чтобы "военное положение не накладывалось на начало избирательной кампании".

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Порошенко заверил, что президентские выборы состоятся в соответствии с конституцией, в первой половине декабря он внесет в Раду предложение о дате выборов президента, которые должны пройти 31 марта 2019 года.

"Именно в начале декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с конституцией 31 марта 2019 года", — заявил.

Президент Украины отметил, что пока не намерен проводить полную или частичную мобилизацию граждан несмотря на то, что в обнародованном ранее указе о введении военного положения была заявлена частичная мобилизация.

"Не планирую пока что прибегать к полной и частичной мобилизации. Эта возможность остается открытой", — сказал президент в обращении к жителям страны, которое транслировали украинские телеканалы.

Глава Украины считает, что "военное положение не означает объявления войны, он вводится с целью усиления обороны Украины", однако все имеющиеся ресурсы будут мобилизированы — и человеческие, и оружейные и финансовые.

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Порошенко заверил, что подписанный указ о введении военного положения в стране не ущимит права и свободы граждан Украины, а также не приведет к введению цензуры, хотя несколькими часами ранее в обнародованном проекте указа говорилось о возможности таких ограничений.

"Подчеркиваю, что в указе я не предусматриваю никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, введением цензуры и другого", — сказал Порошенко в обращении к жителям страны, которые транслировали украинские телеканалы.

Порошенко сначала подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране на 60 дней в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады. Позже Порошенко заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, чтобы не сорвать выборы.

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Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — решил ввести военное положение.