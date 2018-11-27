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Рада ввела военное положение и назначила дату выборов президента Украины

© Sputnik / Стрингер
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Ранее представители парламентских объединений во время консультаций договорились, что решение о введении военного положения не отменит президентские выборы.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Верховная рада одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях Украины на 30 дней после инцидента в Керченском проливе, передает РИА Новости.

До голосования в Раде глава государства выступил с обращением к народу, в котором заявил об угрозе сухопутной операции против Украины.

"У меня в руках есть документ разведки, сводка наших разведданных, и тут на нескольких страницах детальное описание всех сил противника, которые находятся на расстоянии нескольких десятков километров от нашей границы, готовые в любой момент к немедленному вторжению на территорию Украины", — заявил Порошенко.

Заседание СНБО Украины
Пресс-служба президента Украины
План Порошенко: 30 дней военного положения и выборы президента в срок
Перед голосованием в Раде Порошенко подчеркнул, что не только предлагает ограничить срок, но и территории. Принятое Верховной радой Украины решение предполагает введение режима военного положения в десяти регионах страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории с 26 ноября по 26 декабря. При этом в случае необходимости президент может объявить частичную мобилизацию.

"Утвердить указ президента Украины от 26 ноября 2018 № 393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории", — сказано в доработанном законе.

Верховная Рада Украины также назначила очередные выборы президента страны на 31 марта 2019 года, приняв соответствующее постановление.

"В соответствии с пунктом седьмым части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года", — говорится в тексте решения, опубликованном на сайте Рады.

Согласно решению, постановление вступает в силу со дня его принятия.

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ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

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Теги:
Украина


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