Акаба: большинство членов Общественной палаты за выборы глав администраций

Заседание Общественной палаты Абхазии, на котором обсудили инициативу депутатов Сухумского городского Собрания провести референдум по избранию главы столицы республики путем прямых выборов, состоялось в среду 28 ноября.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Мнение членов Общественной палаты по вопросу выбора глав администраций путем прямых выборов разошлись, но большинство высказались за эту инициативу, рассказала корреспонденту Sputnik секретарь ОП Абхазии Нателла Акаба.

"По вопросу прямых выборов глав администраций, мнения членов Общественной палаты разошлись, но большинство за них. Мы не можем пока принять однозначную резолюцию по этому вопросу, но мы считаем, что это важный вопрос, и депутаты Парламента все-таки должны дорабатывать закон о местном самоуправлении", - сказала Акаба.

Она добавила, что полное понимание члены ОП нашли в вопросе необходимости внесения поправок в закон "Об управлении в административно-территориальных единицах Абхазии". Все члены Общественной палаты пришли к мнению о том, что полномочия городских и районных собраний нужно расширить.

Общественная палата продолжит изучать эти вопросы и по итогам этой работы примет заключение, отметила Акаба.

Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы 25 октября 2018 года.

© Sputnik Амра Амичба Инициативу Горсобрания Сухума провести референдум обсудили в Общественной палате

С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Маршания, который отметил, что около полутора лет назад были направлены письма в Администрацию президента и Парламент с просьбой рассмотреть законопроект о местном самоуправлении, предусматривающий прямые выборы главы Сухума и расширение полномочий депутатов.

9 ноября 2018 года исполняющий обязанности прокурора Сухума Алхас Агумава направил протест в Сухумское городское Собрание, в котором говорилось, что принятое депутатами столицы решение о проведении до 10 марта 2019 года референдума об избрании кандидата на должность главы администрации Сухума прямым голосованием граждан, постоянно проживающих в столице, незаконно.

Прокуратура аргументировала свою точку зрения тем, что согласно Конституции Абхазии назначать и освобождать глав исполнительной власти в городах и районах страны может только глава государства по согласованию с Собранием того или иного района республики. Утвержденный мэр подотчетен только президенту и Кабинету Министров.

Еще одним поводом для несогласия с депутатами столицы стало то, что они возложили на Сухумский избирком обязанность внести в расходную часть городского бюджета затраты на проведение референдума. Такая деятельность, по мнению прокуратуры, не входит в компетенцию этой избирательной комиссии.

Еник: нужно менять не процедуру выборов мэра, а механизм работы

С решением депутатов Сухумского городского Собрания не согласился и глава столицы Абхазии Адгур Харазия, который написал депутатам официальное письмо. В нем, в частности, говорилось, что в связи с отсутствием закона о местном референдуме исполнить решение Сухумского Горсобрания невозможно, и тоже предложил депутатам пересмотреть решение.

27 ноября 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба издал указ об отмене решения Сухумского Горсобрания о выборах мэра столицы путем прямого голосования.

В указе главы государства, в частности, говорится о том, что решение Сухумского городского Собрания от 25 октября 2018 года противоречит Конституции страны и закону "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия".