Шесть высокоорбитальных спутников "Глонасс" запустит "Роскосмос" в 2023-2025 годах

Запуск первого космического аппарата "Глонасс-В" запланирован на 2023-й год, а полное развертывание группировки из шести космических аппаратов произойдет к концу 2025 года, сообщили в "Роскосмосе".

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что высокоорбитальный сегмент российской глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс" в составе шести космических аппаратов будет развернут в течение трех лет, сообщает РИА Новости.

"Запуск первого космического аппарата "Глонасс-В" запланирован на 2023-й год, а полное развертывание группировки из шести космических аппаратов - к концу 2025 года. В результате точность навигации в Восточном полушарии будет повышена на 25%", - сказал Урличич в интервью, опубликованном на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

По его словам, в 2019 году начнется проектирование высокоорбитального сегмента ГЛОНАСС, что позволит потребителям осуществлять навигационные определения в крупных городских агломерациях.

Урличич отметил, что высокоорбитальный сегмент ГЛОНАСС будет состоять из шести космических аппаратов, размещенных в трех орбитальных плоскостях.

"Космический аппарат "Глонасс-В" будет построен на базе существующей платформы аппарата "Глонасс-К", - сказал он.

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Первый замгендиректора "Роскосмоса" добавил, что масса спутника "Глонасс-В" составит менее одной тонны, что позволит отправлять на орбиту два аппарата одновременно с использованием ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодромов Плесецк и Восточный.