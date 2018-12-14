МИД России: в случае выхода США из ДРСМД договор перестанет функционировать

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ведет к его аннулированию.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Россия не будет связана никакими обязательствами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если из него выйдут США, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, сообщает РИА Новости.

"Вашингтон должен исходить из того, что если США выходят из ДРСМД, то этот договор перестает функционировать и вся ответственность за слом одной из основ стратегической стабильности ложится на Соединенные Штаты", - сказал дипломат.

По его словам, именно это Москва пытается сейчас разъяснить Вашингтону и, может быть, "хоть это как-то заставит американскую сторону трезво оценить ситуацию и не разрушать ДРСМД, который остается одним из немногих позитивных примеров реального ракетно-ядерного разоружения".

Ермаков также отметил, что Россия готова обсуждать с США взаимные инспекции по ДРСМД, но ни о каких односторонних инспекциях на территории России не может и речи. В то же время Москва готова к переговорам в межведомственном формате, добавил он.

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По словам Ермакова, любые реально значимые действия сторон в области контроля над вооружениями "возможны только на базе взаимных юридически обязывающих межправительственных договоренностей". Вашингтон же с начала 2000 годов, как отметил Ермаков, "целенаправленно от всех таких договоренностей в области контроля над вооружениями отказывается".

"США ведут дело к слому всеобщей опоры на равное и понятное для всех государств международное право, а взамен стараются ввести какую-то собственную им только ведомую "опору на правила". Естественно, они предполагают, что такие "правила" будут писаться в Вашингтоне, а при необходимости там же в Вашингтоне в одностороннем порядке по ходу дела и корректироваться. Мы с таким подходом не согласны", - сказал Ермаков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения договора.

"Намерение США отказаться от ДРСМД сформировалось еще в начале 2000-х годов сразу же после выхода Вашингтона из Договора по ПРО", - пояснил Ермаков. - И вот два последних десятилетия мы пытались их убедить этого не делать. Когда с американской стороны накопились весьма серьезные нарушения, несовместимые с договором, американцы решили не брать на себя ответственность за слом Договора, а свалить всё на Россию", - отметил дипломат.

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В адрес России, по его словам, посыпались абсолютно беспочвенные обвинения. "Никакой аргументации у США нет, так как нет и никаких нарушений со стороны России. Американцам просто необходимо чем-то "прикрыть" свое решение о выходе из ДРСМД", - заключил Ермаков.