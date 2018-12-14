Facebook сообщил об ошибке, которая давала доступ к фотографиям пользователей

Из-за этой ошибки в программном интерфейсе сторонние приложения могли иметь доступ к широкому набору фотографий пользователей Facebook в течение 12 дней с 13 по 25 сентября.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Facebook обнаружил в программном интерфейсе приложения ошибку, сделавшую фотографии пользователей соцсети доступными сторонним приложениям, говорится в заявлении Facebook, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Jon Nazca Twitter и Facebook отчитаются за локализацию данных пользователей

"Наша команда обнаружила ошибку, связанную с фотографиями, она могла затронуть пользователей, которые использовали данные своей учетной записи Facebook и предоставили разрешение сторонним приложениям на доступ к их фотографиям. Мы исправили эту проблему, но из-за этой ошибки некоторые сторонние приложения могли иметь доступ к более широкому набору фотографий, чем обычно, в течение 12 дней с 13 по 25 сентября 2018 года", - говорится в заявлении компании.

Компания поясняет, что речь идет о фотографиях, закрытых настройками приватности, или о снимках, загрузку в сеть которых пользователь не завершил по какой-либо причине, и ее копия осталась видна пользователю для возможности повторной загрузки.

Сообщается, что ошибка могла затронуть до 6,8 миллиона пользователей, к фотографиям получили доступ до 1,5 тысячи приложений.

"Мы сожалеем, что это случилось. Мы будем работать с разработчиками приложений, чтобы удалить фотографии затронутых пользователей", - добавляет Facebook.

Facebook - одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).