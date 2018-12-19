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"Триумф" в Крыму: военные провели учения по обороне полуострова

© Sputnik / Владислав Сергиенко
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В Крыму боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 провели учения по противовоздушной обороне.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 провели учения по противовоздушной обороне в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана второго ранга Алексея Рулева.

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"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО)", - сказал он.

По словам Рулева, в ходе учений боевые расчеты отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые районы. После развертывания установок расчеты выполнили топопривязку и ориентирование на местности с дальнейшим приведением в боевой режим, а после начали сбор данных о воздушной обстановке.

При совершении марша прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", уточнил Рулев. Для отработки маскировки при смене позиций применялись дымовые и пиротехнические средства.

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Рулев добавил, что мероприятие завершилось успешным электронным поражением цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.

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Теги:
противовоздушная оборона, Крым, С-400 «Триумф»


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