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Украинские моряки "посетят" заседание суда по видеосвязи

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Новости
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Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)
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Пять украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы Российской Федерации, примут участие в заседании Верховного суда в Крыму по видеосвязи.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Задержанные за нарушение государственной границы России пять украинских моряков примут участие в заседании Верховного суда Крыма по рассмотрению апелляций адвокатов на их арест по видеоконференц-связи из Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

"Будет организована видеоконференц-связь с Москвой для участия украинских моряков в судебном заседании", — сообщил он.

Верховный суд Крыма в среду рассматривает апелляции адвокатов на арест пяти украинских моряков, задержанных в ноябре в Керченском проливе. Арестованные моряки находятся в СИЗО в Москве.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Арестованным за нарушение госграницы украинским морякам предъявили обвинение

Первые пять апелляционных жалоб на решение Киевского суда Симферополя об избрании меры пресечения от адвокатов поступили в Верховный суд республики Крым 17 декабря. Рассмотрение апелляций было назначено на 19 декабря. 21 украинский моряк был арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя 27 и 28 ноября. Керченский городской суд 28 ноября арестовал на два месяца еще трех украинских моряков.

Двадцать четыре украинских военнослужащих были задержаны после того, как на трех кораблях ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Три человека при задержании были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Адвокаты украинских моряков пытаются добиться признания их военнопленными

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)


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