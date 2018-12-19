Карасин потребовал от США и Грузии разъяснений о деятельности биолаборатории Лугара

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Замглавы МИД России Григорий Карасин выразил озабоченность военно-биологической активностью США в лаборатории Лугара в грузинском населенном пункте Алексеевка и потребовал от США и Грузии разъяснений о том, какую она ведет деятельность.

"По-прежнему ожидаем от Вашингтона и Тбилиси разъяснений относительно подлинного характера деятельности данной биолаборатории. Не забывайте, это географически прямо на нашей границе", - сказал Карасин в интервью РИА Новости.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории имени Ричарда Лугара могут проводить летальные эксперименты над людьми. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые, работающие в центре Лугара, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Специалисты из 17 стран-членов ООН и Евросоюза 14-15 ноября посетили лабораторию, чтобы провести проверку деятельности центра. МИД России тогда заявил, что российские эксперты в этом участвовать не будут, так как мероприятие "готовится с целью ввести в заблуждение международное сообщество относительно подлинного статуса этого объекта".

"Состоявшееся 14-15 ноября 2018 года оценочное посещение Центра имени Ричарда Лугара иностранными наблюдателями никоим образом не прояснило ситуацию", - подчеркнул Карасин.

По его словам, Москва считает, "что такого рода "экскурсии" не могут являться альтернативой механизму верификации в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)".

"Еще в 2016 году мы поставили вопрос и внесли конкретные предложения о совершенствовании предусмотренного Конвенцией формата мер укрепления доверия с целью включения в него информации о зарубежной медико-биологической деятельности. Рассчитываем на то, что США не будут блокировать реализацию этой идеи", - указал замглавы МИД России.

Ранее Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории.

Карасин: мы не будем участвовать в легитимизации лаборатории Лугара>>

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В МИД отмечали в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям.