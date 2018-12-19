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Коалиция во главе с США в Сирии приписала себе освобождение страны от ИГ*

© Foto/ Staff Sgt. Timothy Koster
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Представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что коалиция во главе с США освободила сирийскую территорию от ИГ*, но кампания США против ИГ* не закончена.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Коалиция во главе с США освободила сирийскую территорию от ИГ*, и Вашингтон приступили к выводу войск оттуда, завила в среду 19 декабря РИА Новости представитель Пентагона Дана Уайт.

"Коалиция освободила территорию, удерживаемую ИГ*, но кампания против ИГ* не закончена. Мы начали процесс возвращения войск США домой из Сирии по мере перехода к следующей фазе кампании", - сказала она.

Уайт отказалась сообщить детали, связанные с выводом, объяснив это соображениями безопасности.

"Мы продолжим работу с нашими партнерами и союзниками в борьбе с ИГ* где бы она ни действовала", - добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в среду 19 декабря заявила, что США уже начали вывод войск из Сирии, назвав это "переходом к новой фазе кампании". При этом, по ее словам, это не означает прекращения работы глобальной коалиции по борьбе с ИГ*.

Стали известны сроки вывода американских войск из Сирии>>

Ранее Трамп заявил о победе над террористической организацией ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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