Песков осудил жалобы под видом вопросов журналистов на пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые вопросы к Путину на пресс-конференции были жалобами, подданными гражданами, а не профессиональными журналистами.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Некоторые обращения к президенту России Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции не были журналистскими вопросами, а жалобами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что надо подумать, как оградить пресс-конференции Путина от нежурналистов.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Главные цитаты с Большой пресс-конференции Владимира Путина

"Мы с сожалением, конечно, наблюдали некоторые вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам - разные жалобы и так далее. Проблема в том, что буквально в течение суток удалось проверить. Фактически это были обращения граждан. Во-первых, эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, и своими выступлениями они по сути отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам пресс-секретаря президента, среди подобных обращений попадается и то, что можно назвать клеветой. В качестве примера он привел вопрос из Ленинградской области про газовую трубу.

"(Обращение) не соответствует действительности. По сути это можно назвать клеветой. Подобные ситуации, конечно, нас заставляют задуматься. Президент является сторонником полной открытости. Президент является сторонником именно открытой аккредитации на пресс-конференцию, открытой и для российских федеральных СМИ, региональных СМИ и международных. Но как оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов, мы пока не понимаем. Будем анализировать", - сказал Песков.

Ежегодная пресс-конференция президента прошла в четверг в Центре международной торговли в Москве, на нее были аккредитованы свыше 1 тысячи 70 журналистов. Она началась в полдень и продлилась 3 часа 43 минуты. Почти за четыре часа Путин ответил на 66 вопросов 53 журналистов по российской и международной повестке дня.

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Президента спрашивали об экономике, нацпроектах, проблемах дольщиков, а также рассказывали о проблемах из жизни регионов. Немало вопросов прозвучало по украинской проблематике. Глава государства ответил на вопросы об угрозе ядерной войны, Сирии, российско-американских отношениях и перспективах встречи с лидером США Дональдом Трампом, а также антироссийских санкциях.