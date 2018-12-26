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Ракетный удар по пригороду Дамаска, 25 декабря 2018

Опубликовано видео отражения силами ПВО Сирии ракетной атаки на Дамаск

© REUTERS / OMAR SANADIKI
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В Сети появились видео, на которых запечатлено, как комплексы ПВО Сирии отражают ракетный удар по пригороду Дамаска.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. В Сети опубликовали ролики, на которых видны действия сирийских ракетных комплексов по отражению воздушного обстрела Дамаска.

По информации агентства SANA, удар нанесли израильские самолеты из воздушного пространства Ливана. В результате пострадали трое сирийских военных. Кроме того, поврежден склад боеприпасов. При этом сирийские государственные СМИ сообщили об отражении нескольких вражеских атак, сообщает РИА Новости.

Агентство NNA также сообщило, что самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и выполняли маневры на низкой высоте, имитируя удары. Издание отмечало, что израильские военные воздушные суда использовали средства защиты от ПВО.

В ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) заявили, что система противоракетной обороны применялась для перехвата зенитной ракеты.

 

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Теги:
ракеты, ПВО, Сирия, Дамаск (город)


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