МИД России потребовал прекращения правового произвола в отношении Вышинского

Москва указала Киеву, что арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского идет в разрез с международными обязательствами Украины в сфере свободы СМИ.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Москва потребовала от киевского режима прекращения правового произвола в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и его незамедлительного освобождения.

© Sputnik / Стрингер Херсонский суд продлил арест Вышинского на месяц

Арест журналиста по сфабрикованному обвинению - вопиющее нарушение международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

"В очередной раз подчеркиваем, что арест журналиста по сфабрикованному обвинению в государственной измене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении Кирилла Вышинского и его незамедлительного освобождения", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве также призвали профильные международные структуры к реакции и наращиванию давления на украинские власти по этому вопросу.

Ранее Херсонский городской суд продлил арест Вышинского на месяц, до 27 января. Как сообщил его адвокат Андрей Доманский, защита подаст апелляцию на это решение.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.