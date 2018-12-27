Путин назвал уходящий год особенным и подвел его итоги

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Нового года в Большом театре заявил, что уходящий год был особенным и для каждого разным, а также назвал главные события 2018 года.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Уходящий год был особенным и разным для всех, сказал российский президент Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Нового года в Большом театре в четверг 27 декабря.

"Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне", - добавил он. К таким событиям Путин отнес открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу, который "прошел блестяще".

Путин выразил особую признательность тем, кто принимал активное участие в Годе добровольца. Он также поблагодарил военнослужащих за их профессионализм "при выполнении боевых задач, в том числе и за рубежом", муниципальные власти, учителей, врачей, предпринимателей за усилия, которые они предприняли для развития страны.

"Мы готовы вместе идти вперед, выполнять любые задачи", - сказал глава российского государства.