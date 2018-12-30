Абсолютное ничего: Трамп заявил о величайшем обмане в истории американской политики

Минюст США и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование о "сговоре" Трампа с Россией, чтобы помочь Хиллари Клинтон победить на выборах, заявил американский президент.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Американский президент заявил, что последние данные подтвердили "абсолютное отсутствие" доказательств его "сговора с Россией".

"Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики", — написал Трамп в Twitter.

По его словам, американский Минюст и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование, чтобы помочь Хиллари Клинтон победить на выборах.

“Absolutely nothing” (on Russian Collusion). Kimberley Strassel, The Wall Street Journal. The Russian Collusion fabrication is the greatest Hoax in the history of American politics. The only Russian Collusion was with Hillary and the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2018 г.

В США уже не раз обвиняли Россию во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Расследование по этому делу ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса. Обвинения как во вмешательстве, так и в связях Дональда Трампа с Москвой опровергают и в Белом доме, и в Кремле. Российская сторона называет их бездоказательными, а Трамп — "охотой на ведьм".

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При этом в сентябре Трамп подписал указ, который предусматривает автоматическое введение санкций, если профильные ведомства (разведка и Госдеп) смогут представить доказательства, подтверждающие факт вмешательства. Под ограничительные меры могут попасть как отдельные физические и юридические лица, так и целые страны.