15:48 30 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.52
  • EUR79.66
Поиск

Абсолютное ничего: Трамп заявил о величайшем обмане в истории американской политики

© AP Photo. Jacquelyn Martin
Новости
Получить короткую ссылку
42 0 0

Минюст США и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование о "сговоре" Трампа с Россией, чтобы помочь Хиллари Клинтон победить на выборах, заявил американский президент.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Американский президент заявил, что последние данные подтвердили "абсолютное отсутствие" доказательств его "сговора с Россией".

"Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики", — написал Трамп в Twitter.

По его словам, американский Минюст и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование, чтобы помочь Хиллари Клинтон победить на выборах.

В США уже не раз обвиняли Россию во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Расследование по этому делу ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса. Обвинения как во вмешательстве, так и в связях Дональда Трампа с Москвой опровергают и в Белом доме, и в Кремле. Российская сторона называет их бездоказательными, а Трамп — "охотой на ведьм".

Доказательств нет: Сенат США не нашел подтверждений сговора Путина и Трампа

При этом в сентябре Трамп подписал указ, который предусматривает автоматическое введение санкций, если профильные ведомства (разведка и Госдеп) смогут представить доказательства, подтверждающие факт вмешательства. Под ограничительные меры могут попасть как отдельные физические и юридические лица, так и целые страны.

По теме

Трамп заявил об отсутствии доказательств сговора с Россией
Домрин: обвинение Трампа в сговоре с Россией выгодно демократам перед выборами
Ущерб рейтингу значительный: Трамп о расследовании "вмешательства России" в выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Новогодняя готовность: столица Абхазии ждет праздник
Мучное побоище: кадры с фестиваля-сражения в Испании
Как не испортить себе Новый год
Полезные хитрости: как не испортить себе Новый год

Соцсети

Sputnikabkhazia