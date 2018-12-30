В МИД России назвали неудачной шуткой обвинения в передаче в СМИ данных BBC

Министерство иностранных дел России считает абсурдными обвинения в свой адрес в передаче СМИ данных о журналистах BBC в Москве.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. МИД России назвал абсурдными обвинения в свой адрес в передаче данных журналистов московской редакции телерадиокорпорации BBC средствам массовой информации, сообщается на сайте ведомства.

"Когда появились первые спекуляции с обвинениями в адрес МИД России в передаче в СМИ данных журналистов московского бюро Би-би-си (а об этом недвусмысленно заявляли корреспонденты Би-би-си), мы восприняли их как неудачную шутку в связи с их очевидной абсурдностью", — заявил департамент.

Также ведомство напомнило, что 17 декабря хакеры взломали интернет-ресурсы посольства России в Лондоне, о чем российская сторона незамедлительно объявила. В ведомстве не исключили, что при этом злоумышленники могли получить доступ в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России.

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI BBC заявила о жалобе в МИД России на утечку данных, в Москве информацию опровергли

На этой неделе некоторые российские интернет-ресурсы обнародовали имена и фотографии сотрудников московского бюро Би-би-си. Так, ссылку на их список, выложенный на pikabu.ru, разместил телеканал "Дождь".

На публикацию имен сотрудников Би-би-си обратила внимание газета The Guardian, указав, что "утечка" данных произошла после того, как газета Times опубликовала имена журналистов, "работающих в поддерживаемом Москвой бюро Sputnik в Великобритании".

Двадцать девятого декабря Би-би-си сообщила, что направила официальную жалобу в МИД по поводу публикации данных своих журналистов.

Однако, по словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, компания Би-би-си не обращалась в МИД России с жалобой на утечку данных о своих сотрудниках, "хотя все телефоны им прекрасно известны". Она уточнила, что в министерство поступил звонок от корреспондента Би-би-си, на вопросы которого сразу же ответили представители департамента печати.

В понедельник британская газета Times обвинила восемь сотрудников британского бюро Sputnik в "информационной войне" против Лондона и опубликовала их фотографии с указанием должностей. Кроме того, статья призывала правительство отобрать активы журналистов агентства.

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Практику публикации списков журналистов, якобы представляющих угрозу для государства, запустил украинский сайт "Миротворец", который выкладывает в сеть личные данные сотрудников украинских, российских и западных СМИ, включая их адреса.

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