Киев выплатил по три с половиной тысячи долларов семьям арестованных украинских моряков

Денежную помощь в размере 3,6 тысяч долларов оказали власти Украины семьям украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Украинские власти выплатили по 100 тысяч гривен (3,6 тысячи долларов) семьям 24 украинских моряков, которые были арестованы в России за нарушение государственной границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

© Sputnik / Александр Полегенько Задержанные украинские моряки считают себя военнопленными

В начале декабря правительство Украины приняло постановление о выделении указанным средств.

"По результатам слаженной работы министерства и Военно-морских сил Украины осуществлены выплаты всем 24 семьям военнопленных моряков одноразовой денежной помощи в размере 100 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

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Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.