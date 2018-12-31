Вашингтон замедлил вывод войск из Сирии

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом", сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Examiner.

© AFP 2018 / Delil Souleiman Лавров о выводе войск США из Сирии: присутствовали незаконно

"Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному... На мой взгляд, мы взяли сейчас паузу, когда мы должны переоценить то, каким способом лучше достичь цели президента", - сказал сенатор, отметив, что сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией, а также помешать тому, чтобы в выигрыше от сложившейся ситуации оказался Иран.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над группировкой ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, однако отметила, что коалиция по борьбе с террористами сохранится.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве пока не ясно, какой алгоритм действий выбрал Вашингтон после решения вывести войска из Сирии. Кроме того, отметил он, американцы не всегда делают то, что обещают.

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США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.