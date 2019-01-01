Поцелованная богиней любви: главная маркиза французского кино

Одна из самых красивых и обворожительных звезд французского кинематографа Мишель Мерсье в первый день нового года отмечает юбилей.

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. В конце шестидесятых по экранам громадного государства, коим являлся СССР, прогремели премьеры двух французских картин режиссера Бернара Бордери, главную роль в которых исполнила Мишель Мерсье, рассказывает Sputnik Азербайджан в материале, посвященном всемирно известной актрисе.

© Foto / из личного архива Софы Агумаа "Сыхаара Б": Софа Агумаа отмечает 80-летний юбилей

Фильмы были связаны между собой, ибо являлись первой и третьей частью киноцикла Бордери, рассказывающих о похождениях красавицы Анжелики. Эти картины были экранизацией серии историко-приключенческих романов, написанных Анн и Серж Голон. Курьезно, но факт, что в советском кинопрокате продемонстрировали в 1968 году третью часть "Анжелика и король", и только через год - экранизацию первой книги французских авторов "Анжелика - маркиза ангелов".

Фильмы о приключениях французской маркизы стали широко популярны в СССР. Кинематографический истеблишмент советского государства в оценке этих картин разделился. Одни говорили, что картина является шедевром историко-приключенческого жанра, а другие называли фильмы продуктом ширпотреба и выражали сомнения в их хотя бы некоторой художественной ценности.

© AFP 2018 / STFl Мишель Мерсье

Советские критики в основном объясняли бешеный успех картин Бордери в кинопрокате СССР наличием в этих фильмах некоторых сцен фривольного характера. Отчасти, это соответствовало действительности. Хотя советская цензура весьма вольно прошлась по картинам ножницами, но все же некоторые пикантные моменты остались. Да и для того, чтобы привлечь внимание советского зрителя, достаточно было даже намека на эротику.

Думается, что советские критики были в основном предвзяты. Они писали так для того, чтобы понравиться партийному начальству, а на самом деле картины про Анжелику были превосходно сняты и знакомили зрителей с перипетиями, которые происходили с обворожительной маркизой в ту галантную эпоху. Многие подростки, посмотрев эти фильмы, не только впадали в транс от прелестей Анжелики, но были покорены мужественностью и отношением к своей любимой женщине графа Жоффрея де Пейрака, а также благородством других персонажей.

CC BY 4.0 Мишель Мерсье

Но все же в центре киноповествования находилась прекрасная Анжелика. Бордери долго искал актрису на главную роль. Многие красивейшие актрисы не прошли отбор, а некоторые отказались от этой роли. К последним относились Бриджит Бардо, Джейн Фонда, Катрин Денев. В итоге выбор режиссера остановился на обворожительной Мишель Мерсье, которой первого января исполняется 80 лет.

Настоящее имя актрисы - Жослин Ивонн Рене Мерсье, которым ее нарекли при рождении отец француз и мать итальянка в далеком 1939 году. А имя Мишель (так звали ее умершую сестру) она взяла позже. Более того, в детстве и в подростковом возрасте она мечтала стать балериной. Училась этому и добилась неплохих результатов на этом поприще. Но вскоре кинорежиссеры, покоренные красотой Мерсье, начали приглашать ее сниматься. Она запомнилась в фильме Франсуа Трюффо "Стреляйте в пианиста", удостоилась приза фестиваля Локарно за лучшую женскую роль в "Рычащих годах".

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И тут поступило приглашение сниматься в серии картин об Анжелике. Именно этот фильм принес ей мировую известность и навеки синхронизировал актрису со своей героиней. Мишель долгое время сопротивлялась, справедливо утверждая, что она снялась во многих фильмах, делала это прекрасно и отождествлять ее с Анжеликой ее не стоит.

Но зритель в мировом масштабе думал иначе. Хотя справедливости ради скажу, что на меня большое впечатление оказал фильм Дени де Ла Пательера "Гром небесный", где Мерсье прекрасно сыграла юную героиню и не потерялась в окружении таких титанов экрана, как Жан Габен, Робер Оссейн, Жорж Жере.

Актриса создала на экране около полусотни женских образов и сделала это достаточно удачно, но несмотря на это, все же она осталась для широкого зрителя Анжеликой, с чем в конце концов смирилась. В одном из своих недавних интервью актриса призналась, что относится к героине как к своей подружке и больше не раздражается, когда ее и прекрасную маркизу преподносят в прессе как единое целое.

Мерсье прожила большую и интересную жизнь, снималась в множестве лент и у великолепных режиссеров. Ее партнерами по фильмам были такие известные актеры, как Габен, Оссейн, Рошфор, Бронсон, Трентиньян, Кертис. Среди ее поклонников были такие известные люди, как шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, сказавший про нее: "Эту девушку поцеловала богиня любви". Ее не обошли вниманием Элвис Пресли и продюсер Хелл Уоллес.

CC BY 2.0 Мишель Мерсье

У нее было множество романов, были и браки, но все же Мерсье в личной жизни не везло. Один из ее возлюбленных в порыве страсти изуродовал актрисе лицо, и она была вынуждена прибегнуть к помощи пластических хирургов. А ревнивый муж скрыл от нее тот факт, что Мишель пригласил сниматься в своем шедевре "Дневная красавица" великий Луис Бунюэль. Потом эту роль сыграла Катрин Денев.

Детей, к сожалению, у Мерсье нет. Что касается благополучия, то ее в конце двадцатого века постиг финансовый крах. Чтобы выправить ситуацию, актриса вынуждена была выставить на продажу личные вещи, а также платья своей героини Анжелики, которые она некогда за бесценок приобрела у киностудии.

Она все еще привлекательна и в ходе одного интервью журналист, обратив внимание на серебряные туфельки мадам Мерсье, вышитые бисерными молниями, поинтересовался, для чего такая экстравагантность - и актриса, находящаяся уже в довольно почтенном возрасте, ответила: "Для любви. Такие туфли не сбрасывают в спешке, их снимают медленно".

© Sputnik / Игорь Руссак Мишель Мерсье

Ныне великолепной актрисе французского кино, легенде мирового кинематографа, одной из самых известных красавиц мирового кинематографа Мишель Мерсье исполняется 80 лет. Прошло полвека с того времени, когда по СССР с триумфом прошли картины, повествующие о жизни французской маркизы времен Людовика XIV. Однако даже через 50 лет, когда произносят имя Мишель Мерсье, перед нашими взорами вновь и вновь предстает образ пленительной пышногрудой красавицы с тончайшей талией и томным взглядом. Образ вечно желанной Анжелики.