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Семьям погибших при обрушении дома в Магнитогорске выделят по миллиону рублей

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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Власти Челябинской области утвердили размеры выплат семьям погибших и пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Семьям погибших при взрыве в Магнитогорске выделят по миллиону рублей компенсации, пострадавшие получат по 400 тысяч рублей, остальным семьям выплатят от десяти до ста тысяч рублей в зависимости от степени ущерба, который причинил взрыв их имуществу, сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.

МЧС РФ
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"Губернатор области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области, - 1 миллион рублей - членам семей граждан, погибших в результате ЧС, 400 тысяч рублей - гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 200 тысяч рублей - гражданам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с утратой имущества первой необходимости - 500 тысяч рублей на каждую семью, проживавшую в собственной трехкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма, уточняется в сообщении. Также 400 тысяч рублей - на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма, 300 тысяч рублей - на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживающую по договору социального найма, добавляется в сообщении.

Также 50 тысяч рублей будет выплачено на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного, и 50 тысяч рублей - на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником, поясняет пресс-служба.

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В понедельник 31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 37 человек. Среди погибших шесть детей. Четверо числятся пропавшими без вести.

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