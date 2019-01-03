МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске

Спасатели нашли тела всех погибших под обломками подъезда в Магнитогорске.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы МЧС Александр Чуприян.

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"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", - сказал он, уточнив, что опознаны 38 тел.

В последний день 2018 года в Магнитогорске при взрыве бытового газа рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек. Из-под завалов извлекли тела 39 погибших, в том числе шестерых детей.

Через день после трагедии под обломками нашли живым десятимесячного мальчика. В Минздраве состояние ребенка оценивают как "стабильное с некоторыми улучшениями". При этом отмечается нормализация лабораторных показателей.

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Оказавшегося под завалами ребенка спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. В тяжелом состоянии во вторник вечером его эвакуировали самолетом в Москву. У него диагностированы серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.