Помпео подтвердил вывод американских войск из Сирии

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. США начали вывод войск из Сирии, заявил в эфире телеканала Newsmax госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

"Наши части выходят", - сказал он.

По его словам, США продолжат добиваться своих целей на Ближнем Востоке и далее. Он отказался сообщить сроки вывода войск.

"Президент ясно сказал, что мы должны продолжать кампанию по борьбе с ИГ*, продолжать гарантировать, что мы делаем что-то для создания стабильности на Ближнем Востоке. Кампания противодействия Ирану продолжается. Мы сделаем все это", - заявил госсекретарь.

Он также заверил, что США добьются того, чтобы после их выхода "турки не перебили курдов".

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

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США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.

*Запрещенная в России террористическая организация.