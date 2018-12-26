Захарова: контроль над оставляемыми США территориями в Сирии должен отойти Дамаску

Правительство Сирии согласно международному праву претендует на то, чтобы получить контроль над оставляемыми американцами территориями в стране, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге в среду 26 декабря, что контроль над оставляемыми американцами сирийскими территориями должен отойти властям Сирии, но о контактах Вашингтона и Дамаска неизвестно, сообщает РИА Новости.

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"Возникает, конечно, и принципиальный вопрос - кому будет передаваться контроль над оставляемыми американцами территориями? Очевидно, это должно быть правительство Сирии по международному праву и исходя из того, какой путь прошла Сирия и сирийский народ. Но пока у нас нет сведений о каких-либо контактах между Вашингтоном и Дамаском по этому поводу", - сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила, что ясности о графике вывода войск США из Сирии пока нет.

"Нам не до конца понятны все причины, все мотивы такого шага. Нет, конечно, ясности и в отношении временного графика вывода американских военнослужащих (из Сирии - ред.). Пока мы ориентируемся на сообщения СМИ о том, что полный вывод сухопутного контингента США из северо-востока Сирии, из района Эт-Танфа на юге страны может быть осуществлен в течение 2-3 месяцев", - сообщила Захарова.

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Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России.