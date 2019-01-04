Премьер Японии намерен продвигать переговоры по мирному договору с Россией

Синдзо Абэ заявил о намерении посетить Россию во второй половине января, ориентировочной датой визита премьер-министра Японии в Россию называется 21 января.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своей первой в 2019 году пресс-конференции подтвердил намерение продвигать переговоры по территориальной проблеме с Россией и подписанию мирного договора между двумя странами.

© AP Photo. Shuji Kajiyama Определиться с Курилами: Абэ рассчитывает на углубленные переговоры с Путиным

"Разрешить проблему Северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды - ред.) и заключить мирный договор. Если позволят обстоятельства, я намерен во второй половине этого месяца посетить Россию и продвинуть переговоры по заключению мирного договора... В этом году бы хотел сделать большой шаг к этой цели", - приводит слова Абэ РИА Новости.

Ориентировочной датой визита премьер-министра Японии в Россию называется 21 января.

Предыдущая встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина прошла 14 ноября в Сингапуре. По ее итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.

В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Токио отказалось от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов - Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи - как условии для заключения мирного договора.

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Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.