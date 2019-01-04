От Волги до Енисея: российская ракета для полета на Луну получила название

Сверхтяжелая российская ракета получила название "Енисей", первый запуск ракеты должен состояться в 2028 году.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил, что новая российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет называться "Енисей".

"Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса (класс "Енисей")", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики - РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) - в части создания третьей ступени. pic.twitter.com/xVrfb2SJ60 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 января 2019 г.

Разработчиками ракеты стали РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и Центр имени Хруничева в части создания третьей ступени.

Ранее стало известно, что ракету "Союз-5" переименовали в "Иртыш".

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Разрабатываемая "Роскосмосом" и РАН программа исследования и освоения Луны будет проходить в несколько этапов до 2040 года. Ученые предлагают в рамках концепции исследования и освоения Луны построить на поверхности естественного спутника Земли две астрономические обсерватории.