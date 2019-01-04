00:48 05 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.47
  • EUR79.46
Поиск

Эрдоган анонсировал саммит глав Афганистана, Пакистана и Турции

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новости
Получить короткую ссылку
36 0 0

Трехсторонний саммит Афганистан-Пакистан–Турция пройдет в Стамбуле после местных выборов в Турции, которые намечены на 31 марта.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган анонсировал трехсторонний саммит Афганистан-Пакистан-Турция, который состоится в Стамбуле после 31 марта.

© AP Photo. Rahmat Gul
США планируют вывести часть американских войск из Афганистана

"Трехсторонний саммит Афганистан-Пакистан–Турция пройдет в Стамбуле после местных выборов в Турции, которые намечены на 31 марта", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Анкаре, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, пакистанский премьер выразил надежду на успех предстоящего саммита.

"Пакистан и Турция надеются на то, что он внесет вклад в мирный процесс… Народ Афганистана страдает более 30 лет. Международное сообщество и все, кто может принести мир на афганскую землю, должны помочь ему", - сказал Хан.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Теги:
Реджеп Эрдоган, Турция, Пакистан, Афганистан


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Такие разные: фото самых ярких Снегурочек в мире
С другой стороны: первый снимок китайского космического зонда на Луне
Меры безопасности на скользкой дороге

Соцсети

Sputnikabkhazia