Поклялся на могиле предков: Абэ обещал продвинуться в переговорах по Курилам

Японский премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что в 2019 году произойдет поворотный момент в истории территориальных разногласий между Россией и Японией.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все силы, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

"Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам. — Прим. ред.) и поставить точку в этом вопросе", — сказал Абэ сопровождавшим его журналистам.

По его словам, в этом году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.

© Sputnik / Александр Лыскин Абэ подчеркнул неизменность позиции Токио по Курильским островам

Абэ вместе с супругой посетил родину предков — город Нагато префектуры Ямагути и побывал на могиле отца. Он, как отметил японский премьер, также работал над улучшением отношений между Москвой и Токио. Синтаро Абэ возглавлял МИД страны с 1982 по 1986 год.

Ранее премьер-министр Японии заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов не может быть решен без согласия их жителей. Япония претендует на Южные Курилы. Глава японского правительства подчеркнул, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян.

В ноябре Абэ встретился с Владимиром Путиным. Стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

В этом документе Токио и Москва выражали готовность заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Стороны ратифицировали декларацию, но затем Токио отказался от ее выполнения, настаивая на возвращении четырех островов.

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В Москве подчеркивают, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.