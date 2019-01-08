Анкара попросила США передать ей американские базы в Сирии

Власти Турции в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном попросили передать Анкаре американские базы в Сирии.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Турция в ходе переговоров с находящимся с визитом в Анкаре советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR Турция перебросила дополнительные войска на границу с Сирией

По информации неназванных источников газеты, Турция выступает категорически против передачи 22 баз США в Сирии курдским формированиям после вывода американских войск из этой страны.

Болтон провел в Анкаре переговоры с советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. О содержании их беседы не сообщается. Объявленная ранее пресс-конференция с их участием была отменена.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.

*Террористическая организация, запрещена в России.