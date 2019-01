Американские эксперты включили Военно-воздушные силы Украины в десятку худших

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Денис Петров Вашингтон выделит военному флоту Украины 10 миллионов долларов

В антирейтинге портала украинские ВВС заняли шестое место между Ираном и Пакистаном. Кроме этих стран, в десятку также вошли ВВС Канады, Китая, Греции, Мексики, Саудовской Аравии, КНДР и Сирии.

Как говорится в статье, в ходе конфликта в Донбассе украинская авиация либо "убивала мирных жителей", либо ее самолеты сбивались в процессе выполнения заданий, при этом ВВС не могли оказать никакого противодействия ополченцам.

Украинские самолеты падают и без помощи противника, отмечает издание, напоминая про инцидент с крушением Су-27 в прошлом году, в результате которого погиб американский пилот, а также про трагедию во Львове в 2002 году, когда после падения украинского Су-27 на толпу зрителей во время показательных выступлений погибли 83 человека.

Причины подобных происшествий в плохом обслуживании техники, слабой подготовке украинских летчиков, а также в их "безрассудстве", считает автор.

Кроме того, большинство самолетов, которые состоят на вооружении украинских ВВС, были произведены еще в СССР и имеют почтенный возраст, указывает портал.

После распада Советского Союза Украине достался огромный авиационный парк, большое количество танков, артиллерии и прочего вооружения. На данный момент эта техника морально устарела и нуждается в глубокой модернизации и ремонте, а большая ее часть так и остается на базах хранения.

При этом военное руководство страны долгое время пытается решить вопрос обеспечения армии современным вооружением и техникой.