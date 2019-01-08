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Космический корабль во время стыковки

Новую систему стыковки кораблей к МКС создали в России

© Фото: Российские космические системы
Новости
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Завершено производство и наземные испытания новой системы стыковки российских космических кораблей к Международной космической станции.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. "Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.

© Foto/ Федор Юрчихин
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Отмечается, что "Курс-МКП" значительно превосходит по точности и энергоэффективности аппаратуру, которая эксплуатируется на МКС сегодня.

"Объекты "Курс-МКП" состоят из конструктивно законченных модулей. Конструкция позволяет использовать аппаратуру и в герметичных отсеках МКС, и в условиях возможной разгерметизации, что гарантирует бесперебойную работу системы", — говорится в сообщении на сайте холдинга.

Аппаратура системы стыковки состоит из активной "Курс-А" и пассивной части "Курс-П". Активная часть устанавливается на космических кораблях и измеряет все параметры взаимного сближения и стыковки. Пассивная часть расположена на МКС, она принимает сигналы от активной, ретранслирует и передает информацию о скорости и дальности на пульт космонавтам.

Система "Курс" в разных модификациях успешно используется в космической технике с 1986 года. Аппаратура разработана на Украине и до 2002 года производилась на киевском предприятии "Элмис", сообщает РИА Новости.

С 2002-го аппаратура производится в России с использованием украинских комплектующих.

С 2003 года велась разработка импортонезависимой цифровой, а не аналоговой, как в предшественнице, версии системы стыковки — "Курс-НА" (новая активная). Ее первые испытания прошли в 2012 году. С 2015-го она устанавливается на все российские грузовые, а с 2016 года и на пилотируемые корабли.

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Тогда же, в 2016 году, стало известно о разработке системы "Курс-МКП", которая заменит используемую на Международной космической станции "Курс-П". Новая аппаратура легче и в три раза экономичнее по энергопотреблению, чем аналог предыдущего поколения.

Теги:
Россия, МКС


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