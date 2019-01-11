Коалиция во главе с США начала вывод войск из Сирии

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* начала вывод войск из Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс и заявление представителя коалиции.

© REUTERS / Jim Young Трамп о выводе войск США из Сирии: будем уходить в должном темпе

"Совместная объединенная оперативная группа — Операция "Непоколебимая решимость" начала покидать Сирию. По соображениям безопасности мы не будем обсуждать график вывода, местоположение или передвижения войск", - приводит агентство слова представителя коалиции полковника Шона Райана.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в пятницу 11 января заявила, что не может разделить уверенность, что США уходят из Сирии.

"Мы неоднократно говорили, что хотели бы ознакомиться со стратегией, мне кажется, мировое сообщество имеет право знать, что США, в какие сроки, намереваются в Сирии, на ее рубежах...Я не могу разделить вашу уверенность в том, что они оттуда уходят, потому что официальной стратегии мы так и не видели", - сказала Захарова.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы международной коалиции.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая группировка "Исламское государство" запрещена в России.