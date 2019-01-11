Постпред России при ОБСЕ: мы продолжим поднимать вопрос об аресте Вышинского

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Судебное решение по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского связана с недостатком или отсутствием какой-либо доказательной базы, заявил в пятницу 11 января РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

© Sputnik / Стрингер Апелляцию на продление ареста Вышинскому рассмотрят 14 января

"Одно дело - требовать скорейшего суда, а другое дело - совершенно понятно, что речь идет о необходимости освободить нашего журналиста без всяких условий, потому что задержан был явно по политическим соображениям, и тут абсолютно понятно, что оттяжка судебного решения связана с недостатком или отсутствием какой-либо доказательной базы. Так что эту работу будем, безусловно, продолжать", - сказал Лукашевич.

Он подчеркнул, что Россия продолжит поднимать в ОБСЕ вопрос об аресте Вышинского, который был задержан явно по политическим соображениям.

"По Вышинскому принципиальных изменений, к сожалению, нет - ни в реакции украинской стороны, ни в реакции представителя по вопросам свободы СМИ (Арлема) Дезира. Хотя мы каждый раз, как мы уже вам неоднократно говорили, напоминаем об этом при каждом удобном случае как о вопиющем нарушении журналистских прав нашего гражданина. Будем продолжать это, и на каждом постсовете заостряем эту тему в принципиальном плане", - сказал Лукашевич.

Ранее Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 27 января. Журналист содержится в СИЗО Херсона.

Общественная палата России назвала правовым произволом арест Вышинского>>

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.