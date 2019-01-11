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Президент Франции Эммануэль Макрон

Макрон не поедет на экономический форум в Давосе

© REUTERS / BENOIT TESSIER
Новости
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Французские СМИ сообщили, что президент страны Эммануэль Макрон не будет принимать участие в Давосском форуме в конце января.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Французский лидер Эммануэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум, который пройдет в швейцарском Давосе с 22-25 января. Причины в загруженности графика президента и непрекращающимися акциями протеста "желтых жилетов", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Le Figaro.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В администрации президента Франции отметили, что 21 января в Версале пройдет саммит Choose France, который призван продемонстрировать привлекательность Франции.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.

Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.

Макрон 10 декабря в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов. Кроме того, власти Франции предложили провести общенациональные дебаты, чтобы в числе прочих обсудить темы экологической реформы и трансформации налоговой системы. Дебаты, как планируются, должны начаться 15 января.

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